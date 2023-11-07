В Казахстане тестируют автоматическое медосвидетельствование водителей автобусов

Система сокращает время проведения проверки состояния водителей до одной минуты.

В Астане презентовали возможности автоматизированной системы медосвидетельствования водителей автобусов. Апробирование медицинского оборудования планируется в течение месяца под обязательным медицинским контролем. Презентация прошла во время встречи с водителями, с представителями аппарата правительства, Минтранспорта и управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана, передает Sputnik.

Система включает в себя биометрическую идентификацию водителя, проверку реакции зрачков на световой раздражитель, тест на алкогольное опьянение и измерение температуры тела, артериального давления и пульса. Она сокращает время проведения проверки состояния водителей до 1-й минуты. При этом обеспечивает максимальную прозрачность процедуры, исключает бумажную работу и дает возможность вести электронный реестр результатов осмотра специалистов. Результаты тестирования будут всесторонне изучены.

Напомним — приказом министра транспорта от 27 сентября 2023 года внесены поправки в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, позволяющие водителям проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в альтернативном онлайн-формате. Онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя. Поправки вступили в юридическую силу с 16 октября текущего года.