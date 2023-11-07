Вышла отдельная версия решения MULTIFACTOR для Казахстана

Система легко встраивается в любой процесс и проверяет подлинность пользователей, используя наиболее современные и безопасные способы аутентификации.

Компания МУЛЬТИФАКТОР Казахстан, разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, представила полностью независимое решение MULTIFACTOR для рынка Казахстана. Решение предназначено для Linux- и Windows-серверов, систем виртуализации и облаков, MS Exchange, VPN, VDI, корпоративных приложений и сайтов. Система легко встраивается в любой процесс и проверяет подлинность пользователей, используя наиболее современные и безопасные способы аутентификации.

Для запуска решения в Казахстане была подготовлена вся техническая инфраструктура — созданы сайт и домен, а также демо-сайт, где пользователи могут ближе познакомиться с решением MULTIFACTOR. Все данные хранятся локально — серверы расположены в дата-центре PS.kz в Алматы. Это и почтовый сервер, и серверы приложений. Также на территории Казахстана используется отдельная база данных.

Был запущен Телеграм-бот, а в глобальное мобильное приложение Multifactor добавлена поддержка региона Multifactor.kz. Для корректной работы приложения на территории Казахстана оно должно быть обновлено до версии 1.3.0. Стал доступен казахстанский личный кабинет администратора. Заказчики, ИТ-инфраструктура которых расположена в Казахстане, теперь смогут удобно управлять запросами доступов, пользователями, группами и ресурсами.

С июля 2022 года в Казахстане работают представители компании, помогающие решать технические и коммерческие вопросы. Тогда же было зарегистрировано юридическое лицо ТОО «Multifactor Kazakhstan».

«Перед нами стояла сложная задача — создать независимое решение для нового региона и при этом сохранить в нем присущие нам удобство и простоту использования. Сейчас можно утверждать, что мы с ней справились. Несмотря на полностью выделенное решение для Казахстана, обновления приложения и функций безопасности выкладываются на контур Казахстана своевременно», — рассказал генеральный директор и основатель МУЛЬТИФАКТОР Казахстан Константин Ян.