Яндекс Казахстан запускает программу IT-дней для школьников

У ребят появится возможность познакомиться с разнообразными аспектами информационных технологий и профессиями в сфере IT.

«Сегодня одним из важных направлений развития современного Казахстана является цифровая трансформация. Нам, несомненно, есть, чем гордиться, но остается и ряд проблем, включая нехватку ресурсов в IT-сфере. Казалось бы, вот они потенциально востребованные специальности, но не все родители понимают их смысл. Как дети могут узнать, подходит ли им IT-сфера, и как начать карьеру в ней? Конечно, за ответами нужно идти к первоисточнику. Поэтому мы пошли в Яндекс», — прокомментировала Наталья Митрофанова, директор школы Founder.

«IT — это не только программирование, но и множество других профессиональных направлений, включая дизайн, аналитику, управление и маркетинг. Технологии проникают во все сферы жизни, и навыки работы с ними могут быть полезны в любой профессии. Мы хотим показать школьникам, что представляет собой мир IT», — говорит Данияр Танаев, руководитель офиса продаж Яндекса в странах Центральной Азии.

Перед школьниками выступили сотрудники Яндекс Казахстан из разных сфер IT-индустрии. Салтанат Болатбекова, продуктовый менеджер Яндекс Поиск, поделилась своим опытом в области продуктового менеджмента, рассказав о роли и задачах продуктовых менеджеров в разработке. Осип Чин-Го-Пин, разработчик в группе разработки Антифрода, рассказал о том, как технологии помогают бороться с мошенничеством в поиске. Юрист Хусаин Хасенов рассказал, какие задачи юристы решают в IT-компаниях, и затронул тему искусственного интеллекта с точки зрения права. Алла Петрова, HR-специалист, раскрыла особенности корпоративной культуры в IT-сфере и отметила важность софт-скиллов в развитии карьеры.

Все спикеры поделились своим уникальным опытом и историями о профессиональном развитии, рассказав о доступных образовательных ресурсах и дополнительных источниках знаний. Подобные мероприятия планируется проводить регулярно, чтобы мотивировать и вдохновлять учащихся средних и старших классов выбирать IT-направления для своей будущей карьеры.

Специальности в области IT становятся все более востребованными. Так, по данным Бюро Национальной Статистики на начало 2022–2023 года в Казахстане получает высшее образование 575 500 студентов, из них более 46 000 человек обучаются по специальностям в области информационно-коммуникационных технологий.