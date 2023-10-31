Ко Дню холостяка (распродажа 11.11) и Черной пятнице заранее готовятся не только магазины, но и покупатели.

Аналитики ЮMoney опросили более 1500 россиян и узнали, что они планируют покупать на ближайших распродажах – Дне холостяка (распродажа 11.11) и Черной пятнице. По данным опроса, 26% пользователей заранее готовятся к распродажам и копят деньги, а 19% респондентов — нет. Большинство — 55% опрошенных — делает покупки на распродажах только в том случае, если что-то понравится.

«К ноябрьским распродажам подключаются не только крупные розничные сети, но и небольшие онлайн-магазины, а также продуктовый ритейл, онлайн-школы, салоны красоты и фитнес-центры», — отмечает Никита Цой, начальник отдела продаж ЮMoney.

В основном покупатели готовы потратить на распродажах от пяти до 10 тысяч рублей — такой вариант ответа выбрали 63% опрошенных. Выделить на шопинг от 10 до 20 тысяч рублей согласны 18% респондентов, от 30 до 50 тысяч — 8%. Всего 4% участников опроса могут потратить на распродажах от 50 до 100 тысяч рублей, 7% — более 100 тысяч.

Большинство опрошенных планирует делать покупки на нескольких площадках в онлайне — по 56% респондентов собираются на маркетплейсы и в интернет-магазины. Еще 27% опрошенных хотят во время распродаж заглянуть в торговые центры, 9% будут покупать в соцсетях, а 8% пойдут за скидками в бутики и шоурумы.

Большинство россиян планирует купить на ноябрьских распродажах электронику и бытовую технику — так ответили 60% опрошенных. Можно было выбрать несколько вариантов, и на втором месте по популярности оказались одежда, обувь и аксессуары, которые собираются покупать 47% респондентов. Далее с большим отставанием идут ювелирные изделия (10%), подписки на онлайн-сервисы и другие цифровые товары (8%), билеты в театр и на концерты (5%). Еще 4% респондентов ждут скидки на курсы, тренинги и мастер-классы, столько же планируют с выгодой купить авиабилеты, абонементы в фитнес-клубы и салоны красоты.

Для 37% опрошенных самой полезной и выгодной покупкой с распродаж стал смартфон. Второе место занимают прочие товары категории «Электроника и бытовая техника» — телевизоры, холодильники, роботы-пылесосы, стиральные машины и ноутбуки (29%). Также в топе самых выгодных покупок оказались одежда и обувь — шубы, пуховики, ботинки и кроссовки (13%). Около 4% респондентов назвали самыми полезными покупками подписки на онлайн-сервисы, по 3% удачно приобрели на распродажах онлайн-курсы, авиабилеты и туры, еще 2% — ювелирные украшения. Среди других популярных ответов — мебель, абонементы в фитнес-залы и покупки в онлайн-играх.

В топе самых неудачных покупок на распродажах — фен известного бренда, за который многие заплатили более 30 тысяч рублей. Так ответили 25% участников опроса. Стольким же не повезло с покупкой других предметов бытовой техники — тостеров, пылесосов, кофеварок, микроволновок, умных утюгов и т. п. Еще 20% респондентов считают своими самыми неудачными приобретениями на распродажах несуразные вещи и одежду не по размеру с китайского маркетплейса. Около 5% назвали также фитнес-браслеты и умные часы, а 3% упомянули матрасы известного бренда, которые после распродаж стали дешевле. Еще среди самых необычных бесполезных покупок — нож за 100 тысяч рублей, сенсорное мусорное ведро за пять тысяч и декоративная поющая рыба за две тысячи.

По мнению 70% опрошенных, на ноябрьских распродажах все-таки можно сэкономить. Из них 41% думает, что для этого надо заранее планировать покупки, а 29% уверены, что сэкономить можно только на некоторых площадках. Еще 23% респондентов считают, что сэкономить на распродажах нельзя, так как продавцы завышают цены, прежде чем сделать скидку. А 7% участников опроса отмечают, что экономия, даже если она есть, сомнительная, потому что из-за скидок покупаешь больше, чем было в планах. Чтобы сэкономить, 20% опрошенных сравнивают стоимость товаров на разных сайтах, 16% наполняют корзину за несколько недель до распродажи, 13% следят за динамикой цен на маркетплейсах, а 10% заранее составляют списки товаров. Остальные опрошенные (41%) не ищут дополнительных способов сэкономить.