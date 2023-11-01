Приложение Яндекс Музыки теперь доступно для незрячих пользователей

Сервис доступен казахстанцам по подписке Яндекс Плюс.

Яндекс Музыка адаптировала приложение для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь они могут пользоваться основными возможностями стриминговой платформы без посторонней помощи. В последней версии для Android и iOS интерфейс уже адаптировали, в скором времени это коснется и веб-версии сервиса.

Обновленное приложение сервиса теперь полноценно работает с использованием скринридеров VoiceOver и TalkBack — программ экранного доступа, встроенных в операционные системы современных мобильных устройств. Программы экранного доступа, или скринридеры, зачитывают вслух содержимое экрана. Чтобы они верно воспроизводили интерфейс, нужна специальная разметка. Разработчики Яндекс Музыки добавили разметку на все значимые элементы интерфейса — Мою волну, а также разделы и кнопки, которые влияют на взаимодействие с сервисом.

«Мы стремимся сделать музыку доступной для всех казахстанцев, и мы рады, что незрячие пользователи смогут тоже наслаждаться любимыми композициями, слушать аудиокниги и подкасты без ограничений», -прокомментировал Александр Фролов, CEO Яндекс Плюс в Казахстане и Центральной Азии.

В адаптации приложения также участвовала группа Устойчивого развития Яндекса. Ее опыт был особенно важен, поскольку зрячему человеку не всегда понятно, что будет удобно для человека с нарушениями зрения. Совместно с этой группой придуманы решения для нестандартных UI элементов, проведены тестирования приложения и проработка отдельных UX сценариев для голосовых помощников. Совместно с командой были придуманы нестандартные решения для элементов интерфейса, например, чтобы сделать навигацию по плееру в приложениях IOS быстрой для незрячих пользователей, разработчики сгруппировали элементы. Теперь слушатели в один тап могут услышать, какой исполнитель и трек играет в плеере, а также какие дополнительные действия доступны. Кроме того, переключаться между треками пользователи могут с помощью свайпа.

На данный момент уже несколько сервисов и приложений Яндекса адаптированы для незрячих пользователей. Среди них — Яндекс Такси, Яндекс Поиск и Браузер, Диск, веб-версия Карт, приложения Почты и Переводчика, сервис для чтения книг Букмейт и другие.