Смартфон с неразбиваемым экраном HONOR X9b поступил в продажу в Казахстане

Для первых покупателей HONOR X9b предложены беспрецедентные гарантийные условия.

Глобальный технологический бренд HONOR 02 ноября 2023 г. объявил о старте продаж нового смартфона HONOR X9b, последнего дополнения знаменитой серии X. Главным преимуществом новинки стал неразбиваемый экран. Устройство выдерживает падения даже на самые твердые поверхности. Ударопрочная технология позволила HONOR первой в мире получить пятизвездочный сертификат швейцарской компании SGS.

Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане: «Мы рады представить HONOR X9b — смартфон, который воплощает в себе наше стремление расширять границы инноваций и предлагать исключительный пользовательский опыт нашим клиентам. Благодаря ударопрочному, но при этом ультрачеткому дисплею, а также мощной камере, HONOR X9b является лучшим представителем идеального смартфона в своем ценовом сегменте».

Флагманский экран, от которого не устанут глаза

HONOR X9b оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1200×2652. С частотой обновления 120 Гц производитель гарантирует сверхчеткое изображение и картинку, насыщенную деталями и цветами. HONOR X9b предлагает целый ряд функций защиты зрения, включая ШИМ-регулировку с частотой 1920 Гц, низкий уровень синего света и динамическую регулировку яркости. Эти характеристики соответствуют потребностям современного поколения, которое проводит много времени перед экранами смартфонов.

Система из трех камер для захватывающей фотосъемки

Основной блок камер HONOR X9b состоит из трех: 108-мегапикселей для регулярного использования (f/1,75), 5-мегапикселей для широкоугольной съемки (f/2.2) с углом обзора 100° и 2-мегапиксельный макрообъектив (f/2.4) с фокусным растоянием 4 см. Кроме того, камера оснащена 3-кратным оптическим зумом и функцией захвата движения. Это позволяет создавать четкие снимки с большим количеством деталей даже в сложных полевых условиях.

Фронтальная камера может похвастать разрешением 16 Мп (f/2.45). Она идеально подходит как для получения качественных селфи, так и для видеозвонков в высоком разрешении.

Лидерские характеристики производительности

Продолжительную работу в течение трех дней от одного заряда гарантирует батарея емкостью 5800 мАч. Блок питания для быстрой зарядки 35 Вт идет в комплекте с устройством. Отдельное внимание в HONOR уделили долговечности батареи: даже после 1000 циклов зарядки она сохраняет 80% своей емкости. Это делает ее одним из самых надежных аккумуляторов на рынке.

HONOR X9b оснащен производительным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Оперативная память представлена 12 ГБ, которые благодаря технологии расширения RAM Turbo увеличиваются до 20 ГБ. Объем постоянной памяти смартфона составляет 256 ГБ. HONOR X9b работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 7.2 на базе Android 13 и предоставляет доступ ко всем сервисам Google без ограничений. Также смартфон оснащен чипом NFC и модулем Bluetooth 5.1.

Беспрецедентная гарантия

Для первых покупателей HONOR X9b предложены беспрецедентные гарантийные условия: бесплатный экран на замену в случае любого повреждения в течение 6 месяцев со дня покупки, а также еще полгода гарантии на устройство сверх основного срока.