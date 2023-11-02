Казахстанцы смогут установить в eGov запрет на кредиты

Законопроект направлен на рассмотрение сената.

Казахстанцы смогут добровольно отказаться от банковских займов и микрокредитов. Депутаты мажилиса приняли во втором чтении поправки по вопросам информационной безопасности. Запрет можно будет установить в личном кабинете электронного правительства, передает Sputnik.

«Информация о добровольном отказе будет учитываться при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов», — пояснила депутат Екатерина Смышляева.

Также казахстанцы будут знать обо всех операциях с их персональными данными через SMS или уведомления в личном кабинете eGov. Собственники и операторы баз, содержащих персональные данные, должны уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных.