Ветровые электростанции мощностью до 1 ГВт построят Казахстан и Франция

Соглашение стороны подписали в рамках официального визита Эмманюэля Макрона в Казахстан.

АО «Самрук-Казына» и французская компания Total Eren подписали Соглашение о совместном предприятии по строительству ВЭС в Казахстане. Соглашение заключено в рамках официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан. Совокупная мощность ветровых электростанций достигнет 1 ГВт. Участниками проекта являются Total (60%), АО «Самрук-Қазына» (20%) и АО НК «КазМунайГаз» (20%), передает Sputnik.

Проект предполагается осуществить в два этапа. Сначала ввести в первой очереди 300 МВт мощности, а после — оставшиеся 700 МВт. На ВЭС будет установлена система по аккумулированию электроэнергии, что позволит снизить риск нестабильности сети из-за прерывистости ветровой генерации.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области начали строить ветровую электростанцию мощностью 48 мегаватт — и этого достаточно, чтобы не только восполнить энергодефицит в южных районах области, но и отправлять излишки электроэнергии в нуждающиеся регионы.

Total Eren — французская компания, один из лидеров в области возобновляемой энергетики в мире. Портфель компании включает в себя более 2400 МВт установленных мощностей, а также более 2000 МВт мощностей на стадии разработки.