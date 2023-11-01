Процесс формирования электронных трудовых договоров упростили

Ранее трудовые договоры заключались на бумаге, а информацию о них в Единую систему учета вносили кадровые службы.

На портале трудовых ресурсов HR.Enbek.kz запустили функционал по заключению электронных трудовых договоров. Подписать документ работники могут как через портал, так и в мобильном приложении Enbek HR.

Как отмечают в Минтруда, ранее трудовые договоры заключались на бумажном носителе, а информацию о них в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) вносили кадровые службы. Теперь работодателям предоставляется возможность создать проект документа на портале, используя удобный конструктор для заполнения необходимых сведений или загрузить собственный файл и направить на подпись работнику в личный кабинет, передает Kazpravda.kz.

Воспользоваться новой функцией можно и в мобильном приложении Enbek HR.

«В случае согласия сторон с условиями договора его можно подписать при помощи ЭЦП или QR-подписи через мобильное приложение eGov. После этого электронный трудовой договор автоматически регистрируется в ЕСУТД и становится доступен для просмотра и скачивания как работодателю, так и работнику. В случае необходимости его подлинность подтверждается QR-кодом, который добавлен на документ», — рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Приложение доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и PlayMarket, добавили в пресс-службе.