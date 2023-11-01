Арман Кенжегалиев возглавил госкорпорацию «Правительство для граждан»

Ранее он был руководителем аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Председателем правления государственной корпорации «Правительство для граждан» назначен Арман Кенжегалиев.

Арман Кенжегалиев Шоканович окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет «Кайнар», Шеффилдский университет. Квалификация по специальности — экономист, юрист, магистр в области государственного управления и государственной политики.

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации.

— В 2002–2003 гг. был главным специалистом по правовой работе АФ «Астанинский почтамт» «АО Казпочта».

— В 2003–2012 гг. работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции РК.

— В 2012–2017 гг. — главный эксперт, консультант Отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК.

— В 2017–2018 гг. — заместитель директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.

— В 2018–2020 гг. — заместитель директора; директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

— С августа 2020 года занимал должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

— С 26 мая 2021 года до нынешнего назначения — руководитель аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.