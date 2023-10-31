МЦРИАП заблокировал 8 telegram-ботов

Они нарушали конфиденциальность граждан и безопасность их персональных данных.

В рамках проводимой работы по пресечению незаконной деятельности telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным граждан Республики Казахстан, на сегодняшний день при взаимодействии с администрацией Telegram заблокирована деятельность 8 telegram-ботов. При этом 28 октября текущего года пресечена деятельность telegram-бота, который представлял серьезную угрозу конфиденциальности граждан и безопасности их персональных данных.

«В целях минимизации рисков утечки персональных данных и пресечения фактов незаконного их сбора и обработки призываем граждан не использовать и не популяризовать подобные боты, а также не оставлять свои персональные данные в общедоступных источниках и социальных сетях. Использование таких ботов позволяет их владельцам получить доступ к персональным данным, таким как ID, имя, фамилия, никнейм, раздел „о себе“ и язык, установленный в приложении. Кроме того, это может привести к утрате контроля над аккаунтом или параллельному использованию, такому как доступ к переписке и возможность отправки сообщений от имени пользователя. В случае обнаружения подобных telegram-ботов МЦРИАП РК просит граждан сообщать об этом напрямую в министерство для предотвращения нарушений прав граждан на защиту персональных данных», — заявили в ведомстве.