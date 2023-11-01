Freedom Bank ускорил принятие стратегических решений с помощью Informatica

Новое хранилище данных освободило автоматизированную банковскую систему Colvir от необходимости формировать отчетность.

Хранилище будет использоваться для аналитики данных, а также онлайн-аналитики для цифровой экосистемы банка. Ожидается, что применение ХД позволит повысить операционную эффективность и сократить число ошибок. Новое хранилище позволяет банку не только ускорить подготовку управленческой и регуляторной отчетности, но и более эффективно управлять продуктами и услугами, в том числе через экосистемное приложение банка. Все ключевые решения по клиентам, счетам и операциям теперь принимаются в режиме реального времени на основе онлайн-аналитики.

«Современный банк не может работать без онлайн-аналитики. Она помогает предсказывать изменения на рынке, принимать стратегические решения, за секунды разрабатывать персонализированное предложение для каждого из наших клиентов. Основу такой аналитики составляют данные из множества систем банка. От того, насколько эффективно будет выстроена работа с данными, зависят ключевые бизнес-показатели банка», — отметил Данияр Тажеденов, управляющий директор Freedom Bank.

Техническую основу проекта составили решения Informatica. Informatica PowerCenter — это решение класса ETL (Extract, Transform, Load), обеспечивающее интеграцию данных. Оно включает в себя единый интерфейс обработки данных и набор коннекторов, которые позволяют забирать и обрабатывать нужные данные из любой системы в любом режиме. Informatica Real Time Package расширяет возможности интеграционной платформы и позволяет работать с данными в режиме реального времени.

«Быстрый обмен информацией и данными — основа бизнес-процессов современных крупных компаний, и банковский сектор с его высоким уровнем цифровизации — лучший тому пример. Современные мощные ETL-решения позволяют ускорить получение информации до 60%. Мы рады предложить нашим клиентам программное обеспечение международного класса, отвечающее их высоким требованиям», — говорит Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ.

Построение интеграционной платформы с нуля стало первым этапом проекта. Следующим шагом станет перенос в новое ХД всех витрин данных, а также логики управленческой и регуляторной отчетности банка.