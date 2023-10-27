Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС

Это должно помочь в развитии электронной торговли.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на 22-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Бишкеке. В рамках мероприятия стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов регионального развития, а также обсудили актуальные аспекты торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что ШОС, обладая значительными природными ресурсами, технологическим и интеллектуальным потенциалом, уверенно движется к своим ключевым целям. «Это достижение сбалансированного экономического роста, социального и культурного развития в регионе на основе равноправного партнерства», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что по итогам июльского Саммита лидеры стран ШОС поставили ряд задач по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. «Главной целью совместных усилий в этом направлении видим дальнейшее укрепление роли ШОС в качестве площадки, отвечающей интересам всех ее членов. Данный подход является первостепенным для Казахстана в рамках председательства в ШОС», — подчеркнул Алихан Смаилов. В этой связи глава правительства обозначил важность укрепления и развития торгово-экономических связей на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

В целом более чем за 20 лет внутрирегиональная торговля выросла почти в 100 раз. Только по итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ШОС увеличился на порядка 20% и достиг $61 млрд.

«Одним из перспективных направлений становится электронная торговля. По разным оценкам, суммарный доход от электронных продаж в странах ШОС может составить порядка $1,5 трлн в текущем году. Мы должны сделать все возможное для поддержки электронной коммерции. В первую очередь путем упрощения таможенных процедур», — сказал Алихан Смаилов.

Для этого премьер-министр предложил провести специальную встречу руководителей таможенных органов стран ШОС, а также увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах и активно использовать возможности Международного финансового центра «Астана».

По его словам, еще одним важным направлением является создание полномасштабной транспортной сети с учетом географического положения государств ШОС.

«Казахстан принимает активное участие в реализации глобального проекта «Один пояс, один путь». Эта инициатива вместе с Транскаспийским международным транспортным маршрутом создает все предпосылки для раскрытия возможностей коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», — отметил Алихан Смаилов.

Он также обозначил заинтересованность РК в увеличении транзита товаров и успешном функционировании железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран».

В целях расширения сотрудничества в сфере транспорта глава Правительства озвучил предложение на уровне профильных министерств выработать новые оптимальные подходы с учетом имеющихся в регионе международных маршрутов.

«На наш взгляд, создание партнерской сети стратегических портов и логистических центров может придать дополнительный импульс этому процессу», — подчеркнул премьер-министр.

Как отметил Алихан Смаилов, одной из ключевых задач совместной работы также должно стать комплексное усиление инвестиционного сотрудничества. Значительную роль в данном направлении может сыграть инициатива Президента Казахстана о создании Инвестиционного фонда ШОС. «Ожидаем активности в этом вопросе со стороны Делового совета и Межбанковского объединения ШОС», — сказал премьер-министр.

Глава правительства РК также отметил, что важно ускорить переход экономик стран Организации на новый уровень технологического развития. Основополагающими здесь являются внедрение инноваций и формирование новых индустрий.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить вас принять участие в Цифровом форуме Digital Almaty, который пройдет в феврале 2024 года. Он будет посвящен в том числе формированию цифрового хаба на пространстве ШОС», — сказал Алихан Смаилов.

В заключение Алихан Смаилов подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества, как одна из наиболее динамично развивающихся международных структур, демонстрирует свою состоятельность и служит общим интересам: «Правительство Казахстана готово продолжать работу в тесном сотрудничестве с партнерами, добиваясь взаимовыгодных результатов для наших стран и региона в целом».