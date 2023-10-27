Электронное бронирование очереди для грузовых автомобилей запускают в СКО с 1 ноября

Задача системы – предоставить перевозчикам возможность предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах.

На казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» (Северо-Казахстанская область). В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat, передает Учет.kz.

Для этого необходимо зайти на сайт Cgr.qoldau.kz, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска «Бидаик», указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска «Бидаик». Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным.

Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скопления грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.

На сегодняшний день система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и показывает положительные результаты. Она создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн-бронирования CarGoRuqsat АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов Республики Казахстан со стопроцентным участием государства.

Работники АО «Информационно-учетный центр» и Комитета госдоходов в период пилотного проекта обеспечат перевозчикам консультационную помощь.