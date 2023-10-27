Алихан Смаилов призвал «безболезненно» для бизнеса внедрять навигационные пломбы в ЕАЭС

Премьер-министр РК принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

В своем выступлении глава правительства отметил, что за 10-летний срок ЕАЭС утвердился в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения.

«Сегодня ЕАЭС — это востребованный и эффективный формат сотрудничества с населением порядка 190 млн человек, рынком труда свыше 93 млн человек и ВВП $2,7 трлн. Взаимная торговля государств-членов с 2015 по 2022 годы выросла в 2 раза и достигла порядка $85 млрд. Все это результат наших совместных усилий и плодотворной работы, а также поддерживаемых между нашими странами высоких партнерских отношений», — сказал Алихан Смаилов.

Одним из актуальных вопросов дальнейшего развития интеграционного объединения, по словам премьер-министра, является проект Декларации на среднесрочный период.

«Уверен, этот документ даст новый импульс развитию интеграционных процессов в тех сферах, которые имеют осязаемый экономический эффект. При этом базовые принципы и цели ЕАЭС должны оставаться незыблемыми основами интеграции, а именно — ее сугубо экономическая направленность», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава правительства выразил уверенность, что у ЕАЭС есть большой неиспользованный потенциал в развитии именно торгово-экономического трека. Однако для достижения новых успехов необходимо дать реальную оценку текущего состояния интеграции.

«В этих целях в мае текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оценить исполнение принятых обязательств. Считаем, что представленный проект доклада необходимо качественно доработать», — указал он.

Вместе с тем Алихан Смаилов отметил, что увеличению торговли будет способствовать эффективное использование и развитие транзитного потенциала. Так, в настоящее время в рамках ЕАЭС принимается ряд новых механизмов контроля за оборотом товаров, в том числе — навигационные пломбы.

«Весь грузопоток по территории государств-членов будет подлежать прослеживаемости. При этом мы должны внедрять навигационные пломбы поэтапно и максимально „безболезненно“ для бизнеса наших стран. Предлагаю Комиссии проводить данную работу с учетом мнения бизнеса», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что главное мерило успешной экономической интеграции — это новые производства, технологии и рабочие места. В настоящее время на площадке Комиссии разрабатывается Концепция дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. Дальнейшее сотрудничество в этих сферах Казахстан видит через создание условий для производства высокотехнологичных лекарств и медизделий.

«В данном контексте нам нужно стимулировать развитие производственных мощностей, создавать благоприятные условия для трансферта технологий. Прошу Комиссию учитывать это при корректировке Концепции», — заключил глава правительства.