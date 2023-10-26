По данным ООН, Казахстан занимает 8 место по индексу «Онлайн услуги».

В приложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы» теперь можно получить справки:

— О наличии/отсутствии недвижимости

— О зарегистрированных правах и обременениях

«По данным ООН, Казахстан занимает 8 место по индексу „Онлайн услуги“. Казахстанцам не нужно куда-то ехать и стоять в очередях, чтобы переоформить автомобиль, поменять водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, оформить государственное пособие, получить медицинские и социальные справки, и многие другие необходимые государственные услуги. И таких сервисов становится все больше. Совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством юстиции РК и АО „НИТ“ мы запустили еще одну новую цифровую услугу — предоставление справок по недвижимости онлайн. Спасибо государственным органам за возможность совместно развивать цифровые услуги и делать жизнь казахстанцев лучше», — сказал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

«Сегодня через мобильные приложения выдано порядка 400 тыс. сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, что показало востребованность среди населения. Учитывая удобство такого функционала, за несколько кликов на телефоне бесплатно можно получить справку о недвижимости, как на себя, так и на своего ребенка. В целях масштабирования эта информационная услуга доступна в приложении Kaspi.kz», — добавил Бекболат Молдабеков, вице-министр юстиции.

«Справки по наличию недвижимости считаются самыми востребованными среди казахстанцев. Граждане их получают на портале eGov и в мобильном приложении eGov mobile. А теперь у них есть возможность взять их в приложении Kaspi.kz. Рады, что благодаря совместным интеграциям мы развиваем Govtech вместе и предоставляем дополнительные площадки для получения услуг», — говорит Ростислав Коняшкин, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Новый сервис доступен в суперприложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы/Справки». Подробнее о том, как получить справку о наличии или отсутствии недвижимости или справку о зарегистрированных правах и обременениях, смотрите в разделе Kaspi Гид.