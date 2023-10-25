Возможное изменение политики Китая по криптовалютам и его влияние на рынок

Криптовалюты продолжают привлекать инвесторов со всего мира.

История отношений Китая с криптовалютами довольно сложная. С начала 2010-х годов Народный банк Китая запретил операции с виртуальными валютами финансовым учреждениям, хотя граждане могли использовать криптовалюты лично. Однако в 2017 году, в период бычьего рынка криптовалют, китайские чиновники ввели санкции против индустрии криптотрейдинга и особенно ICO (initial coin offering) — модели финансирования, которая переживала бум в то время.

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После запрета ICO в 2017 году, китайские биржи криптовалют были вынуждены закрыться или переехать за границу. Но, несмотря на это, китайские инвесторы продолжали активно участвовать в торгах криптовалютами через зарубежные биржи.

В 2019 году Народный банк Китая анонсировал свой собственный цифровой юань, который может стать конкурентом для биткоина и других криптовалют. В то же время правительство продолжало контролировать операции с криптовалютами в стране, продолжая запрещать майнинг и торговлю.

Однако недавние заявления чиновников из китайского национального комитета по развитию финансовых стандартов показывают, что Китай рассматривает возможность создания своей собственной системы блокчейна и использования цифровых валют в рамках этой системы. Это может означать, что Китай будет более открыт к использованию криптовалют в будущем.

Таким образом, изменение политики Китая в отношении криптовалют может привести к серьезным изменениям на рынке. Если Китай будет более открытым к использованию криптовалют, это может привести к увеличению спроса и повышению цен на криптовалюты. Однако если правительство продолжит контролировать операции с криптовалютами, это может оказать негативное влияние на рынок. Тем не менее, криптовалюты продолжают привлекать инвесторов со всего мира, и будущее этого рынка остается неопределенным.

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