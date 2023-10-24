Всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма пройдет 3, 4 и 5 ноября.

Осенью наши любимые клиенты традиционно делают сезонные покупки. Зимние шины, теплую одежду, климатическую технику для дома, товары для зимнего спорта и многое другое можно выгодно купить в популярных магазинах по всей стране и в интернет-магазине на Kaspi.kz, с бесплатной доставкой домой или в удобный Kaspi Postomat.

В осенней Kaspi Жұма принимают участие такие популярные бренды, как Adidas, EuroMebel, Intertop, Invictus Fitnes, Lucente, KIMEX, Кама-Центр, Казахювелир, Мечта, Mon Amie, Marwin, Nike, Pandora, RESPECT, Sulpak, Technodom, 12 МЕСЯЦЕВ, Zeta и многие другие.

Kaspi Жұма — важный праздник для казахстанских компаний малого и среднего бизнеса. Во время всенародного праздника выгодных покупок продажи у предпринимателей вырастают в несколько раз, что помогает предпринимателям по всей стране развиваться и создавать новые рабочие места.

Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам успешной торговли!