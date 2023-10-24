Первые выпускницы программы IT-Aiel успешно завершили обучение

Всего 2675 безработных женщин старше 18 лет подали заявки на участие в программе IT-Aiel с намерением изучить такие курсы, как No Code School, Freelance School и основы компьютерной грамотности.

Astana Hub в сотрудничестве с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, EPAM и Techno Woman проводит проект IT-Aiel, цель которого — обучение более 2000 безработных женщин из 17 регионов Казахстана профессиям в сфере информационных технологий. 23 октября сертификаты вручили 50 женщинам.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин подчеркнул важность привлечения граждан из различных областей к освоению профессий в сфере информационных технологий.

«Мы видим, какой огромный у нас потенциал. Наш потенциал полностью раскрывается, когда граждане из разных сфер делают профессии в сфере информационных технологий неотъемлемой частью своей реальности. Сегодня вы сделали этот шаг. Завтра вместе с вами и следуя вашему примеру, десятки тысяч наших соотечественников сделают то же самое», — отметил вице-министр.

На сегодня 122 участницы программы уже прошли обучение и получили электронные сертификаты. Остальные продолжают обучение. 50 женщин из 10 регионов создали свои собственные IT-продукты, такие как веб-сайты или приложения, что позволило им пройти финальный этап и приехать на церемонию вручения сертификатов.

«Когда задумывали этот проект, даже представить не могли до каких масштабов и результатов это дойдет. Сегодня вы главные героини. Вы действительно сделали то, что очень мало кому под силу. Вы для себя открыли новую сферу. Не побоялись прийти в новую, сложную, конкурентную индустрию. Я думаю, если это программа станет ежегодной, то вы своим примером, своей работой еще многим-многим женщинам открыли путь. Это первый большой шаг к вашим успехам, к мировому признанию может быть, к вашим большим заработкам, и просто чтобы вы лучше чувствовали себя в этом современном постоянно меняющимся мире», — отметила Алина Абдрахманова, управляющий директор Astana Hub, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Всего 2675 безработных женщин старше 18 лет подали заявки на участие в программе IT-Aiel с намерением изучить такие курсы, как No Code School, Freelance School и основы компьютерной грамотности. Программа включает вебинары, мастер-классы, прямые трансляции, сессии вопросов и ответов и многое другое. Наибольшее количество заявок поступило из Астаны и Акмолинской области (847), Алматы и Алматинской области (468), Уральска и Западно-Казахстанской области (275), Атырау и Атырауской области (179) и Актобе и Актюбинской области (120). Средний возраст участниц составил 32 года.