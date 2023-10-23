Проектом «Цифровой нотариат» заверено более 20 тыс. доверенностей

Министерством юстиции реализуется портфель проектов Digital Justice — Цифровая юстиция.

25 сентября был запущен проект «Цифровой нотариат», и менее чем за месяц заверено более 20 тыс. доверенностей. Об этом сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

«На DIGITAL BRIDGE 2023 министерство юстиции презентовало Главе государства и премьер-министру проект „Цифровой нотариат“. Президенту доложено, что теперь гражданам нет необходимости посещать офисы нотариусов для нотариального заверения доверенностей, согласия супругов. Эти виды услуг можно успешно получить с помощью смартфона. Залогом обеспечения безопасности и легитимности нотариальных процессов применяется технология биометрической идентификации клиента, двухфакторная аутентификация в виде SMS-кода и электронно-цифровой подписи», — отметил спикер.

Еще одной возможностью для граждан является консультация в онлайн-формате через eGov mobile. Граждане могут задать любые юридические вопросы, связанные с нотариальными действиями.