Цифровизация исполнительного производства позволила снизить дополнительные финансовые расходы граждан

Об этом сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

Он выступил на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций, где рассказал о мерах по взысканию социально значимых платежей.

«При принудительном исполнении частным судебным исполнителем с должников взимается сумма основного долга и дополнительная комиссия в размере от 3% до 25% от суммы взыскания. Для снижения долговой нагрузки на граждан разработан робот по автоматическому возбуждению исполнительного документа и направлению уведомления должнику. Применение робота позволит гражданам снизить дополнительные финансовые расходы на оплату деятельности судебного исполнителя. В целях стимуляции должников выплаты алиментов, равно-пропорциональных их доходу, на платформе Smart Data Ukimet реализован аналитический кейс. Аналитика проводится на основе сравнения дохода должника со средней заработной платой аналогичных специалистов в организации для проведения проверки работодателя на правильность начисления заработной платы», — рассказал спикер.

Этот механизм позволит выявлять факты сокрытия доходов должника для уменьшения суммы выплаты алиментов.