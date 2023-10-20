Виртуальное вскрытие хотят внедрить в Казахстане

Процедура будет проводиться с помощью компьютерного сканирования.

В Минюсте надеются, что это снизит риски конфликтов между врачами и родными умерших на почве необходимости проведения традиционного вскрытия. О планах Минюста по введению виртуального вскрытия стало известно на приеме граждан вице-министром Даниелем Ваисовым. Детали же озвучила заместитель директора Центра судебных экспертиз Минюста Назгуль Иманбаева. По ее словам, виртуальная аутопсия — это компьютерное сканирование трупа человека и иссечение при помощи специальной 3D программы, передает Zakon.kz.

«Это неинвазивный метод исследования тела, нет необходимости проводить вскрытие. Данный метод в настоящее время не совсем широко используется для исследования тех, кто умер не насильственной смертью, а от болезней, например. Наши специалисты ездили в центр судмедэкспертизы Великобритании, там в одном из городов только используется данный метод, он у них проводится на платной основе, то есть пока его еще в широком применении нет. В Минюсте данный вопрос прорабатывается, так как днный метод будет очень полезен, учитывая, что в Казахстане такие религиозные убеждения, что постоянно возникают конфликты с родственниками, когда требуется проведение вскрытия», — сообщила она.

Пока данная процедура в Казахстане только изучается, и, следовательно, никак не регламентирована.

«Если мы сейчас изыщем средства, которые необходимы для внедрения метода, будем надеется, что в будущем году мы попробуем поработать в этой программой», — заявила Назгуль Иманбаева.