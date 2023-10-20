Кибермошенники с помощью ИИ создали видео с обращением Токаева

На видео он призывает инвестировать в платформу Маска.

В соцсетях распространяется видеоролик, в котором президент РК Касым-Жомарт Токаев якобы призывает казахстанцев инвестировать в недавно созданную Илоном Маском инвестиционную платформу. Но на самом деле это дипфейк, созданный мошенниками с помощью ИИ, передает Liter.kz.

В Stopkake.kz проверили ролик при помощи онлайн-детектора дипфейков и установили, что видео сгенерировано нейросетью. Кроме того, ни в казахстанских, ни в англоязычных СМИ нет сообщений о том, что Илон Маск и правительство РК совместно разработали инвестиционную платформу. Подобные сообщения также отсутствуют и на официальном сайте президента Казахстана.

В интернете есть множество публикаций об инвестиционной платформе Илона Маска, но это все – предупреждения с просьбой не верить мошенникам. Никакой платформы для пассивного заработка Илон Маск не создавал, а приглашения вложить деньги в подобные стартапы – дело рук кибермошенников.

Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно. Видео с участием президента РК – дипфейк, а инвестиционной платформы от Илона Маска не существует, – заключили фактчекеры.