Прямой эфир: PROFIT Education Day 2023

Прямая трансляция с конференции по информационным технологиям в сфере образования — PROFIT Education Day 2023 в Алматы.

Сегодня в Алматы проходит конференция PROFIT Education Day, где обсуждаются информационные технологии в образовании.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Цифровизация высшего образования и науки». Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК.

09:50 — Панельная дискуссия: Образование сегодня.

10:50 — Доклад: «Клиентские решения Dell в сфере образования». Алексей Лупешко, менеджер по продаже клиентских решений Dell Technologies Kazakhstan and Central Asia.

11:10 — Доклад: «Цифровизация печати как сервис». Аскар Сатыбеков, директор Logic Computers.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Доклад: «Цифровая трансформация ВУЗа». Жулдыз Кальпеева, заместитель директора Института автоматики и информационных технологий Satbayev University.

12:20 — Доклад: «Лабораторные работы не приходят легко». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:40 — Доклад: «Цифровой университет: модель ВКТУ». Сауле Рахметуллина, ректор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева.

13:00 — Обед, розыгрыш призов.

14:00 — Доклад: «С чего начинать цифровую трансформацию: опыт NNEF». Лаура Саламат, Chief Digital Transformation Officer, Общественный Фонд «NNEF».

14:20 — Доклад: «Цифровая экосистема Smart.ENU: вызовы, архитектура, возможности». Гульмира Бекманова, директор департамента цифрового развития и дистанционного обучения НАО «Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева».

14:40 — Доклад: «Новые технологии обучения в эпоху цифровизации». Марал Алишева, помощник ректора, Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

15:00 — Доклад: «Цифровая трансформация организаций образования на примере UIB». Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации, Университет международного бизнеса им. Кенжегали Сагадиева.

15:20 — Доклад: «Цифровизация школ в Казахстане: 10-летний опыт НИШ». Нурсултан Дюсебаев, Chief Digital Officer АО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

15:40 — Доклад: «Дистанционное обучение: современные образовательные платформы и их влияние на качество образования». Гулиза Булекбаева, операционный директор DAR University.

16:00 — Доклад: «iKomek109: образование, ИТ и развитие города». Аскар Таксимов, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны.

16:20 — Доклад: «Как защитить учебные заведения в эпоху тотальной цифровизации». Александр Баитов, Territory Manager BAKOTECH.

16:40 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.