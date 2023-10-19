TikTok за безопасность: в Казахстане удален почти миллион видеороликов

Платформа стремится поддерживать безопасную и дружелюбную среду, в которой люди могут творить, объединяться, поднимать себе настроение и узнавать что-то новое.

Чтобы поддерживать такую атмосферу, TikTok использует сочетание инновационных технологий и команд для выявления, проверки и принятия мер относительно контента, который нарушает правила сообщества. Правила являются общим кодексом поведения для всех пользователей TikTok и применяются ко всему контенту на платформе. Политики сформированы по тематическим областям, например, безопасность и благополучие молодежи, темы для взрослых, подлинность информации, стандарты приемлемости для ленты рекомендаций и т. д. В каждом разделе пользователи могут получить дополнительную информацию с определениями, пояснениями и конкретными примерами контента, который разрешен. Сейчас над безопасностью пользователей в TikTok работает более 40 тыс. человек по всему миру.

Подход TikTok к модерации контента строится на четырех принципах:

— Удаление с платформы контента, нарушающего ее правила.

— Ограничение по возрасту, чтобы контент для взрослых могли просматривать только взрослые пользователи (18 лет и старше).

— Поддержание стандартов приемлемости контента для ленты рекомендаций.

— Предоставление сообществу информации, полезных инструментов и ресурсов.

TikTok регулярно публикует информацию об удаленных видеороликах и учетных записях, чтобы обеспечивать прозрачность и подотчестность своему сообществу. Эта информация раскрывается ежеквартально. Согласно свежему отчету об обеспечении соблюдения правил сообщества, во втором квартале 2023 года:

— 106 476 032 видеоролика были удалены во всем мире по причине нарушения правил сообщества.

— 96,5% удаленных видео были удалены проактивно. Проактивное удаление означает идентификацию и удаление видео до того, как на него пожаловались.

— 90,8% видеороликов были удалены в течение 24 часов после публикации.

За этот же период времени в Казахстане было удалено 950 247 видеороликов по причине нарушения правил сообщества. 96,1% из общего количества удаленных видеороликов были удалены проактивно, 88,2% видео -удалены в течение первых 24 часов с момента публикации.

Абсолютным приоритетом TikTok является безопасность сообщества, и особенное внимание уделяется самым юным пользователям. Прежде всего, TikTok — это платформа для пользователей от 13 лет и старше. Форма регистрации нового пользователя требует указания полной даты рождения. Кроме того, команда модераторов платформы обучена замечать признаки того, что учетная запись может принадлежать ребенку младше 13 лет. Если команда безопасности посчитает, что аккаунт принадлежит ребенку, то он будет заблокирован.

TikTok стал первой крупной платформой, которая публично раскрыла количество аккаунтов, удаленных по причине того, что их владельцы могут быть младше 13 лет. Так, во втором квартале 2023 года во всем мире было удалено 18 823 040 учетных записей пользователей младше 13 лет.

Также платформа ввела множество ограничений для пользователей младше 18 лет, чтобы гарантировать, что их опыт в TikTok максимально безопасен и соответствует их возрасту. Например, по умолчанию аккаунты лиц младше 16 лет являются приватными, видео, опубликованные пользователями младше 16 лет, нельзя скачать. Функционал личных сообщений в TikTok доступен только владельцам зарегистрированных учетных записей от 16 лет и старше, прямые трансляции могут вести только пользователи от 18 лет и старше. Только пользователи, которым исполнилось 18 лет, могут покупать, отправлять или получать виртуальные подарки.

TikTok также рекомендует всем родителям подростков использовать специальную функцию родительского контроля «Семейные настройки». Эта функция позволяет родителям настраивать параметры использования TikTok их подростками. Связав свою учетную запись с учетной записью ребенка и активировав эту функцию, взрослый может устанавливать дневные лимиты для использования TikTok и решать, когда подросток не должен получать push-уведомления, ограничивать доступ к контенту, который может быть неуместным или неподходящим с помощью безопасного режима, ограничивать отправителей сообщений или полностью отключить функцию обмена сообщениями, определить, кто может комментировать видео ребенка. Кроме того, функция фильтрации по ключевым словам предоставляет родителям возможность выбрать определенные ключевые слова, чтобы подростки не могли смотреть контент, который может им не подходить.

TikTok призывает родителей использовать «Семейные настройки», чтобы помочь подросткам сделать их опыт в приложении максимально позитивным. Важно отметить, что «Семейные настройки» не предоставляют родителям доступ к личным сообщениям или к истории видеороликов, просмотренных подростками, чтобы обеспечивать соблюдение их личных границ.