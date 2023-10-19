В Алматы откроют первый в Центральной Азии центр инженерных компетенций

Tech Garden выиграл грант для создания модельной фабрики по Индустрии 4.0 при Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», действующий под брендом Tech Garden, стал победителем грантовой программы «Консорциумы производственного сектора: Центры компетенций». Этот важный шаг позволит организовать и развить центр инженерных компетенций в области промышленной робототехники и роботизации, который будет базироваться в Алматы при Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Центр инженерных компетенций можно рассматривать как модельную фабрику Индустрии 4.0. Он предоставляет стартапам уникальную площадку для изучения, демонстрации и испытания концепций роботизации технологических операций. Этот центр является ключевой платформой для распространения знаний, навыков и возможностей дальнейшего внедрения разработанных решений в промышленные компании как в Казахстане, так и в странах ближнего зарубежья.

«Создание центра инженерных компетенций в области промышленной робототехники и роботизации является логическим продолжением нашей постоянной работы, и мы с нетерпением ожидаем возможности воплотить это в жизнь. Мы убеждены, что центр будет катализатором для стартапов и усилит наш вклад в развитие цифровизации промышленной сферы Казахстана», — сказал Бауржан Канкин, генеральный директор Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Tech Garden.

«Центр инженерных компетенций в области промышленной робототехники станет новым магнитом для молодых умов, где они смогут создавать свои собственные стартап-компании в области промышленной робототехники», — отметил Амирхан Темирбаев, заместитель руководителя подпроекта, PhD, генеральный директор Кластера инжиниринга и наукоемких технологий Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Основной целью центра инженерных компетенций будет взращивание новых стартап-компаний в области промышленной робототехники и роботизации. Это предполагает поддержку стартапов в преодолении технических, финансовых и сетевых преград, что поспособствует их развитию и успешному запуску.

Членами консорциума, объединившими свои усилия для организации работы центра инженерных компетенций, стали: Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» «Tech Garden» МЦРИАП РК, НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», ТОО «Автоматические Котлы», Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники», Университет Южной Дании и РуСвис Хуланд АГ (Швейцария).

Запуск центра инженерных компетенций подчеркивает национальное усилие в направлении технологических инноваций и модернизации отрасли при поддержке робототехники и цифровых решений. Этот шаг соответствует стратегическому стремлению к формированию инновационных экосистем и способствует развитию промышленности. Планируется, что центр начнет свою деятельность во втором квартале 2024 года.