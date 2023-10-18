Казпочту интегрируют с государственными базами данных по физическим и юридическим лицам

Предполагается, что пилотный проект будет запущен на 12 месяцев.

МЦРИАП подготовил совместный приказ о реализации пилотного проекта по интеграции информационной системы Казпочты с сервисами государственных баз данных «Физические лица» и «Юридические лица». Для реализации пилотного проекта АО «Национальные информационные технологии» обеспечит подключение к необходимым сервисам посредством платформы Smart Bridge, передает Zakon.kz.

Разработан алгоритм реализации пилотного проекта. Так, при обращении в АО «Казпочта» клиент переходит в личный кабинет, вводит БИН организации, подписывает согласие на сбор и обработку персональных данных. После прохождения проверки БИН клиент вводит номер телефона для регистрации и получения OTP-кода. После ввода кода производится подтверждение посредством ЭЦП. Затем в личном кабинете клиент получает возможность выбрать услугу на подключение — EMS, посылки, КГПО, отправка писем. После выбора услуги открывается окно заполнения обязательных полей для создания карточки клиента и договора на подключение услуги в КИС Colvir, а также для прикрепления правоустанавливающих документов. Клиент подписывает заявку на подключение услуги, договор оферты, правоустанавливающие документы посредством ЭЦП. После подтверждения заявки выбранная услуга становится активной.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 октября.