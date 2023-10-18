Активное развитие e-com в ЕАЭС ставит вопрос о необходимости общих правил игры

Такое мнение высказал директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян.

Он выступил на сессии «E-com: технологии и регулирование» форума Digital Bridge 2023 в Астане. По словам спикера, скорость развития электронной торговли во всех государствах-членах ЕАЭС и динамичное увеличение уровня присутствия на рынке всех страновых игроков (маркетплейсы, продавцы товаров, поставщики сопутствующих услуг), а также их покупателей на всей территории Союза формирует устойчивые требования для выработки соответствующих союзных правил.

«Нам в первую очередь необходимо установить общие правила игры в сфере электронной торговли товарами на пространстве ЕАЭС, чтобы она развивалась в прозрачном и справедливом ключе, а также учитывала интересы как потребителей, так и добросовестных продавцов, поставщиков и электронных торговых площадок», — подчеркнул Ваагн Казарян.

В рамках сессии, в которой принял участие директор департамента ЕЭК, состоялось предметное обсуждение проекта Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС, разрабатываемого в настоящее время на площадке Комиссии, а также вопросов защиты прав и персональных данных потребителей, проблем и барьеров для развития электронной торговли в Казахстане и Союзе в целом.

Подавляющее число участников мероприятия поддержало необходимость определения на уровне ЕАЭС понятных и прозрачных правил игры в электронной торговле, в том числе за счет заключения профильного международного договора.

В ходе сессии также выступили руководители АО «Казпочта», «Ozon Kazakhtan», АО «Центр электронных финансов», «Aliexpress», «Omniva». Кроме того, состоялась рабочая встреча Ваагна Казаряна с представителями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, где рассматривались нормы Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС, подготовленного Комиссией.