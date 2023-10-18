Система е-Otinish временно не работает

Также могут быть сбои в работе спецЦОНа.

Казахстанцы не могут воспользоваться сервисом е-Otinish для электронного обращения в госорганы. В «Правительстве для граждан» объяснили это проведением технических работ. Также возможна временная некорректная работоспособность информационной системы спецЦОНа. С 17 по 20 октября здесь также ведутся технические работы, передает Liter.kz.

«В ИС е-Otinish проводятся технические работы, связанные с оптимизацией нагрузки на систему. Работы продлятся ориентировочно до 18:30 17 октября. Приносим свои извинения за временные неудобства», — отметили в «Правительстве для граждан».

Между тем госуслуги по линии спецЦОНа доступны к получению онлайн в приложениях банков, eGov Mobile и на портале eGov.kz.