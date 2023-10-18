Китайский оператор экспресс-доставки откроет головной офис в Казахстане

Договоренности будут закреплены в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между АО «Казпочта» и YTO Express Group.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Co., Ltd Юй Хуэйцзяо. Представители YTO Express Group сообщили о планах по открытию центральноазиатского головного офиса в Казахстане и вхождению на наш рынок.

В ходе встречи также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах электронной коммерции, транспорта и логистики. Глава государства отметил, что в нашей стране уже работают такие крупные маркетплейсы как Alibaba, Wildberries, OZON и JD.com. К 2030 году Казахстан планирует довести долю электронной торговли до 20% от общего рынка торговли.

«У нас имеются большие возможности для сотрудничества с вашей компанией в рамках китайской инициативы „Один пояс, один путь“. Сегодня электронная коммерция является одной из быстроразвивающихся отраслей экономики, которая генерирует около 7 трлн долларов мирового ВВП. Казахстан уделяет особое внимание развитию электронной коммерции», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Юй Хуэйцзяо рассказал Главе государства, что ключевым проектом его компании в Казахстане станет строительство в ряде регионов высокотехнологичных мультимодальных центров класса А. Подобная инфраструктура обеспечит оперативную обработку товаров с выходом на страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии. Внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок.

Напомним — 8 декабря в Алматы состоится конференция PROFIT Logistics Day, посвященная теме автоматизации логистики.