Нам нужно больше одной планеты

Эксперт Huawei рассказал о будущем IT.

12 октября в Астане стартовал крупнейший в Центральной Азии IT-форум Digital Bridge 2023, главной темой которого стало взаимодействие искусственного интеллекта и человека. В рамках форума состоялась панельная сессия «Smart City: инновации, искусственный интеллект и безопасность». Эксперты обсудили перспективы развития «умных городов».

Исполнительный эксперт-консультант Huawei на Ближнем Востоке и Центральной Азии Сафдер Назир выразил важные идеи, которые будут служить ориентиром для развития современных городов. Одним из аспектов, затронутых спикером, стало понятие smart и то, как оно эволюционирует с течением времени: «Smart — это относительный термин, зависящий от нашего опыта и контекста. Когда мы сравниваем новые технологии с предшествующими, то называем их „умными“, если они представляют собой значительное усовершенствование. Это подчеркивает динамику развития технологий. Но можем ли мы при этом говорить об устойчивом развитии?».

По словам спикера, вопрос устойчивого развития становится более важным в свете быстрого роста технологий и населения Земли: «Сейчас для населения Земли требуется эквивалент 1,8 планет, однако у нас есть только одна. В настоящее время нельзя гарантировать устойчивость, учитывая наши текущие действия. Мы оставляем следы, которые негативно влияют на экосистему. Необходимо рационально использовать ресурсы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду».

Особый вклад в устойчивое развитие могут внести «умные города», где технологии используются для повышения уровня жизни и эффективности управления городскими ресурсами.

«Города постоянно развиваются, и понятие „умных городов“ также прошло долгий путь. Сначала появились цифровые города, позднее они стали „умными“. Сегодня технологии двигаются в сторону „когнитивных городов“. Примером такого города можно назвать проект NEOM в Саудовской Аравии, где последние технологические тренды воплощаются в жизнь. „Когнитивные города“ представляют собой сложные системы, где физический мир цифровизирован и обогащен данными. Для достижения этой цели необходимы сильные цифровые инфраструктуры, сети 4G и 5G, центры данных и облачные решения».

Важными элементами для создания «когнитивных городов» являются датчики и интернет вещей (IoT), которые обеспечивают понимание происходящего в городах c помощью искусственного интеллекта. Эксперт подчеркнул важную функцию АI: «Искусственный интеллект помогает анализировать данные для создания продуктов и услуг в „когнитивных городах“. Для эффективного управления городом используются географические информационные системы и системы управления зданиями, работающие на базе интернета вещей (IoT). Наряду с интернетом вещей в таком городе задействовано пять органов чувств. В сборе информации особая роль отведена видео и датчикам, которые отправляют данные в облачные хранилища для анализа. Искусственный интеллект обрабатывает эти данные и превращает их в практическую информацию. Все вместе это создает цифровую реальность, которая помогает лучше управлять нашими городами и странами».

Сафдер Надир обозначил главные факторы для обеспечения устойчивого развития «умных городов» в будущем. Также он рассказал о вкладе Huawei в развитие «умных городов». Компания является одним из ведущих производителей и поставщиков информационно-коммуникационных технологий.

«Одним из ключевых факторов является взаимосвязанность. В будущем мы можем перейти к 10G-сетям, где важными станут скорость и навыки искусственного интеллекта. Следующий аспект — суверенность национальных данных. В современном мире данные играют решающую роль, и их сохранность необходима. Они должны оставаться независимыми и находиться в стране, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность. Huawei активно инвестирует в исследования — 20 миллиардов долларов в год тратится на научно-исследовательские работы. Более 20% наших сотрудников специализируется в области разработок. Это позволяет компании быть в курсе технологических изменений. Наша организация сотрудничает с правительствами и городами по всему миру для разработки и внедрения умных решений. Мы предоставляем информацию и консультируем в области технологий и устойчивости. Компания помогает создавать стратегии и реализовывать новые проекты для улучшения жизни горожан».

Спикер также отметил важность экологической повестки для успешной трансформации городов в умные системы: «Сегодняшние сети и data-центры потребляют много энергии, что приводит к загрязнению окружающей среды. Для снижения углеродного следа компании должны стремиться к использованию возобновляемых источников энергии и внедрять экологически чистые технологии. В целях борьбы с этой проблемой Huawei запустила проект The Net Zero Campus, который направлен на сокращение потребления энергии. Особое внимание следует уделять обучению: у нас есть международная программа тренингов, которая прививает экологичные привычки молодому поколению».

В заключение Сафдер Надир добавил, что «умные города» — это перспективный подход к будущему. Он подчеркнул, что мероприятия, подобные форуму Digital Bridge, вносят важный вклад в устойчивое развитие: «Казахстан выбирает правильное направление, и мы в Huawei рады поддерживать это движение. „Умные города“ — это не просто модный термин. Это реальная возможность сделать наши города более устойчивыми, безопасными и удобными для жизни. Такие компании, как Huawei, играют важную роль в реализации этого потенциала».