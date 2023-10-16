Казахстанцы будут быстрее получать товары с AliExpress

АО «Казпочта» и AliExpress CIS подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны намерены развивать трансграничную торговлю. В ближайшее время планируется запустить логистический канал из Шанхая (КНР) в Казахстан — для прямого доступа клиентов к товарам маркетплейса и сокращения времени доставки заказов. Казахстанцы смогут забрать свою посылку из ближайшего отделения Казпочты по всей стране, передает Liter.kz.

Проект планируют запустить в I квартале 2024 года.

«На сегодняшний день Казпочта имеет самую разветвленную сеть отделений по всему Казахстану, что позволяет доставить посылку даже в самую отдаленную точку страны. Не так давно в Астане мы открыли один из своих крупнейших логистических центров площадью более 10 тысяч квадратных метров и пропускной способностью шесть миллионов посылок в год. Подобные логистические хабы будут построены в Актобе, а также в Туркестанской и Алматинской областях», – сообщили в компании.