Анонс: RoboLand 2023

В Караганде пройдет VIII Фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий.

3-4 ноября в Караганде состоится финальная часть VIII Международного фестиваля робототехники, программирования и инновационных технологий RoboLand 2023. RoboLand — первый и крупнейший в Казахстане робототехнический проект, самый масштабный форум технического творчества и новых технологий. Участие школьных команд престижно и значимо для педагогов — RoboLand включен в перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения РК.

Фестиваль RoboLand проводится в Караганде с 2015 года, а с 2016 года он получил статус международного. На карагандинской площадке выступали команды из России, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Польши, Италии, Греции. С каждым годом фестиваль набирает силу, повышается градус состязательности. Возраст участников — от 4 до 18 лет. Неизменными остаются электронная система регистрации и подведения итогов, а также независимая профессиональная судейская коллегия. Главный судья соревнований — Максим Васильев, президент Международной ассоциации спортивной и образовательной робототехники.

Введена международная аттестация регламентов. Соревнования пройдут по 16 категориям — это самые интересные и зрелищные номинации. В этом году помимо детей и подростков в соревнованиях участвуют педагоги. Учителя покажут свое мастерство в категории Roboland Kazakhstan. В финале будут состязаться более 300 команд из 5 стран (Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Грузии). Казахстан представят участники из всех областей, а также команды из Астаны, Алматы и Шымкента.

Для участия в финале нужно было победить в отборочных соревнованиях или пройти через квалификационный отбор. Отборочные турниры проходили в районах и городах Карагандинской области, а также в Мангистауской и Костанайской областях, в городе Серов (Россия). Общее количество участников отборочных соревнований и квалификационного отбора составило более 1100 команд.

В традиционной деловой программе примут участие спикеры из разных стран мира. Тема встреч в этом году — «Пути развития образовательной робототехники в эпоху глобальных перемен». Специалисты обсудят самые важные вопросы развития робототехники, информатики и STEM-образования.

Организатором фестиваля является Управление образования Карагандинской области при поддержке Министерства просвещения Казахстана, Ассоциации Kazdidac, Фонда устойчивого развития образования, спонсоров и партнеров.