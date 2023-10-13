Технические условия для газификации жилых домов и объектов стали на eGov

Услугу по удобному способу получения технических условий для газификации реализовали на портале электронного правительства.

Над запуском услуги совместно работали Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство энергетики, АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Национальные информационные технологии». Физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov https://profit.kz/tags/egov/, воспользовавшись электронной цифровой подписью, не покидая своего дома. Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает пять рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных, передает Kazpravda.kz.

Это решение позволит гражданам сэкономить время и силы, избежать посещения офисов и заполнения бумажных документов. Онлайн-сервис также способствует улучшению доступности газификации жилых домов и объектов на территории Республики Казахстан.