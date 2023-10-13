Следите за новостями

Цифра дня

27-39% — доля чеков на SCO в торговых сетях СНГ по итогам 2022 года

В казахстанских поездах внедрена новая услуга по предоставлению доступа к интернету

Этой услугой пассажиры могут воспользоваться бесплатно.

13 октября 2023 12:50, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

Для создания благоприятных условий пассажирам во всех отечественных поездах внедрена новая услуга по предоставлению доступа к информационным системам. Об этом сообщили в Минтрансе. В зоне отсутствия покрытия широкополосного интернета через внутренние точки доступа Wi-Fi пассажир с помощью персональных электронных устройств, мобильных телефонов или планшетов может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыкальные произведения.

Для этого необходимо включить Wi-Fi на устройстве пассажира, затем из списка сетей выбрать сеть KTZ. Далее открыть браузер и перейти на сайт Vputi.kz. Вместе с тем рассматриваются технические решения по организации высокоскоростного доступа к сети интернет в поездах.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.