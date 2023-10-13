В казахстанских поездах внедрена новая услуга по предоставлению доступа к интернету

Этой услугой пассажиры могут воспользоваться бесплатно.

Для создания благоприятных условий пассажирам во всех отечественных поездах внедрена новая услуга по предоставлению доступа к информационным системам. Об этом сообщили в Минтрансе. В зоне отсутствия покрытия широкополосного интернета через внутренние точки доступа Wi-Fi пассажир с помощью персональных электронных устройств, мобильных телефонов или планшетов может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыкальные произведения.

Для этого необходимо включить Wi-Fi на устройстве пассажира, затем из списка сетей выбрать сеть KTZ. Далее открыть браузер и перейти на сайт Vputi.kz. Вместе с тем рассматриваются технические решения по организации высокоскоростного доступа к сети интернет в поездах.