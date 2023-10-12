Мобильное приложение «Kutty Meken» запустили в Казахстане

Проект поможет значительно сэкономить время и упростить процесс работы с документами.

Для упрощения процесса подачи заявлений от этнических казахов на получение статуса «кандас» Министерством труда и социальной защиты населения РК и Министерством туризма и спорта РК запущен совместный проект «Kutty meken», созданный на основе информационной системы «eQonaq». «Kutty meken» — это мобильное приложение, предназначенное для предоставления государственной услуги по присвоению статуса кандаса этническим казахам, передает Kazpravda.kz.

Функционал мобильного приложения значительно упрощает процесс оказания государственной услуги. С его помощью этнические казахи, находящиеся за рубежом, могут подать заявление на получение статуса «кандас», не выезжая за пределы территории страны, в которой они находятся.

Предполагается, что реализация проекта «Kutty meken» позволит значительно сэкономить время и упростить процесс работы с документами.