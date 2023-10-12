Казнет – в шаге от 30

В 2024 году отечественному сегменту Сети стукнет 30 лет.

История Казнета начинается 19 сентября 1994 года. Тогда компания RelcomSL (Семипалатинск, ныне Семей) официально зарегистрировала национальный домен верхнего уровня –.KZ. В 2012 году введена новая доменная зона –.ҚАЗ, использующая символы национального алфавита.

К своему предстоящему юбилею Казнет вряд ли покажет особую «прыть», более того, вряд ли доберется до отметки 200 тысяч доменов (по состоянию на 1 октября текущего года, по данным Учреждения «Казахский центр сетевой информации», KazNIC, количество доменов в зонах.KZ и.ҚАЗ насчитывает чуть более 182400 единиц), какой бы вожделенной она ни казалась: динамика Казнета — это прирост плюс-минус 10 тысяч доменов в год. В процентах — за последние три года темпы прироста доменной емкости в обеих доменных зонах составляют от 4,6% до 7,3% (среднегодовые — 5,7%). То есть, к следующему дню рождения емкость Казнета может составить 195 тысяч по верхней границе и 190 тысяч — по нижней. Но, все-таки, соблазн велик, и цифра 200 тысяч кажется непростительно близкой к тому, чтобы отечественный сегмент Сети достойно и на высокой волне разменял свой третий десяток.

Напомним, что отметки 150 тысяч доменов Казнет достиг в начале 2020 года.