Анонс: Data Center & Cloud Kazakhstan

Основная задача серии мероприятий в рамках недели Data Center & Cloud Kazakhstan – обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОД, а также предоставления услуг на их базе.

23-26 октября в Алматы пройдет неделя Data Center & Cloud Kazakhstan.

Программа рассчитана на четыре дня:

— 23 октября — практические семинары о реализации проектов ЦОД. Эксперты расскажут о собственном опыте реализованных проектов в области ЦОДов и облачных технологий. Будут рассмотрены особенности применения конкретных технических решений, их преимущества и ограничения. Семинары предполагают обсуждение проектов с экспертами и участниками.

— 24 октября — Шестая международная конференция и выставка Data Center & Cloud Kazakhstan. Основные вопросы конференции: рынок дата-центров и облачныx сервисов Казахстана, нормативно-правовое регулирование отрасли ЦОД и облачных сервисов РК, инженерная инфраструктура, современные подходы и решения, облачные платформы и услуги, ЦОДы будущего и «зеленые» технологии.

— 25–26 октября — тренинг «Построение ЦОД». Тренинг является уникальным курсом, рассчитанным на слушателей, обладающих базовыми навыками, и заинтересованных в расширении своих знаний о создании и применении ЦОД. Он охватывает вопросы построения и эксплуатации ЦОД и позволяет сформировать целостную картину рассматриваемой области.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное в семинарах и конференции для представителей государственных структур и ведомств, а также для следующих представителей компаний и организаций не из ИКТ-сектора: ИТ-директоров, CDO, технических директоров и начальников служб эксплуатации ЦОДов, главных энергетиков, специалистов ИТ- и инженерных служб.

Data Center & Cloud Kazakhstan соберет на одной площадке руководителей, отвечающих за развитие ИКТ-инфраструктуры, крупнейших поставщиков решений и сервисов, специалистов, отвечающих за проектирование, строительство и эксплуатацию дата центров.