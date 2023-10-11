В Казахстане запустят пилотный проект регистрации МСБ с применением биометрии

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 октября.

Миниюст подготовил совместный приказ «О запуске пилотного проекта по государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства через веб-портал электронного правительства с применением биометрической верификации». Также разработан алгоритм реализации пилотного проекта, передает Zakon.kz.

При государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства через портал электронного правительства в обязательном порядке подается заявление в электронной форме на открытие банковского счета и на обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель юрлица осуществляет деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами). При этом банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, вправе отказать в открытии банковского счета.

Госрегистрация юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, учетная регистрация их филиалов (представительств), за исключением акционерных обществ, их филиалов (представительств), производятся в течение одного часа с момента подачи электронного заявления.