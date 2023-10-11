Операторы связи игнорируют требования закона

Об этом заявил глава комитета по защите прав потребителей.

В Астане прошло заседание межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей с участием нескольких ведомств. В ходе заседания затрагивались вопросы повышения тарифов на услуги мобильной связи, интернет-провайдеров, а также нарушения прав потребителей субъектами рекреационного, туристского, гостиничного бизнеса, передает Kazpravda.kz.

Руководитель комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков отметил рост количества жалоб и обращений потребителей в этих сферах. Так, в сфере телекоммуникации в сравнении с периодом 2021–2022 гг. количество обращений увеличилось в 2,5 раза. Результаты независимого социсследования 10 тыс. респондентов указывают на недовольство услугами интернет-провайдеров у 33,3% опрошенных.

«Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения», — заявил глава ведомства, рекомендовав министерству цифрового развития принять соответствующие меры.

По данным председателя комитета туризма Нуртаса Карипбаева, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в 2020 году в уполномоченный орган поступило 21 тыс., то в 2022 году количество жалоб увеличилось до 30,2 тысяч обращений.

Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли (14,3 тыс.), бытовых услуг (4,7 тыс.), электронной торговли (2,6 тыс.). А наибольший рост произошел в таких сферах, как общепит (в 2,8 раза), услуги транспорта и связи (в 2,5 раза), и в сфере медицинских услуг (в 2 раза).

«Однако указанные факты не отражают фактического состояния дел в сфере защиты прав потребителей, так как не все потребители обращаются за защитой нарушенных прав в госорганы и общественные объединения» — заключил Карипбаев.