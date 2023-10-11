Искусственному интеллекту помогают изучать казахский язык

Международная IT- консалтинговая компания Awara IT запустила бета-версию приложения со встроенным чат-ботом на основе искусственного интеллекта, обученным казахскому языку.

Приложение получило название Prompt Wagon. Проект от идеи до воплощения был разработан за две недели. В настоящий момент приложение с «умным» чат-ботом на казахском языке доступно для корпоративного сектора.

Согласно отчету The AI Index Report 2023, опубликованному Стенфордским университетом, доля организаций, внедривших искусственный интеллект, увеличилась в два раза в 2022 г. по сравнению с 2017 г. и начала стабилизироваться на уровне 50-60%. Эти компании отмечают, что благодаря использованию ИИ их затраты значительно снизились, а доходы увеличились. Самыми популярными направлениями применения ИИ являются автоматизация процессов, компьютерное зрение и анализ текстов. Кроме того, к распространенным направлениям в ИИ относятся и генеративные модели, включая чат-бот Chat GРТ, модели создания изображений (DALL-E 2, Stable Diffusion) и видео (Make-A-Video) по текстовым командам.

Казахстан, находясь в тренде мировых инноваций, активно реагирует на изменяющуюся картину в сфере искусственного интеллекта. Однако важным моментом при внедрении высокотехнологичных решений в бизнес-среду является необходимость учитывать культурные особенности и языковую составляющую. Так, согласно проекту Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023–2029 гг., 92% населения страны владеет государственным языком. Поэтому разработка приложения со встроенным «умным» чат-ботом, который понимает казахский язык, является стратегическим шагом.

«Языковой барьер может останавливать специалиста от использования инновационных технологий, связанных с искусственным интеллектом. Внедрение приложения с чат-ботом, который понимает казахский язык, открывает новые перспективы в области коммуникаций и информационного обмена. Учитывая, что это решение разработано на основе технологий ИИ, оно будет постоянно обучаться и совершенствоваться в процессе использования», — отметил Михаил Нам, генеральный директор Awara IT Qazaqstan.

«Продукт — от идеи до воплощения — был разработан всего за две недели в ходе Microsoft Global AI Hackathon. Такой короткий срок в целом демонстрирует мощные возможности современной low-code платформы. Это решение подходит компаниям, стремящимся к беспрепятственной интеграции ИИ-технологий с функциями, ориентированными как на новичков, так и на администраторов. Использование Prompt Wagon представителями бизнес-сектора сокращает время на адаптацию технологий GPT-4 в рамках корпораций, которые сейчас испытывают сложности в обучении, адаптации пользователей и вопросах информационной безопасности», — добавил Александр Ермаков, управляющий партнер Awara IT.

Для того, чтобы пользоваться приложением, компаниям необходимо обладать доступом к Microsoft Open AI Azure Service, внутри которой нужно запросить доступ к GPT-4, а также выполнить несколько шагов по установке. Также можно воспользоваться специальным сайтом Promptwagon.com.