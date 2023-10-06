«Изменение процедуры ЭЦП»: в комитете госдоходов предупредили о спам-рассылке

Налогоплательщиков, получивших такие письма на электронную почту с уведомлением якобы от налоговых органов, просят не переходить по вложенной ссылке.

Комитет государственных доходов предупредил казахстанцев о спам-рассылке, в которой говорится о якобы изменении процедуры ЭЦП, передает Sputnik.

«Обращаем ваше внимание, что в настоящее время от имени налоговых органов на электронную почту поступает SPAM-рассылка с различных адресов об „изменении процедуры ЭЦП“. Данное сообщение не соответствует действительности и не имеет отношения к органам государственных доходов», — заявили в КГД.

В комитете предостерегают получателей подобной рассылки и просят не переходить по вложенной ссылке.