«Изменение процедуры ЭЦП»: в комитете госдоходов предупредили о спам-рассылке
Налогоплательщиков, получивших такие письма на электронную почту с уведомлением якобы от налоговых органов, просят не переходить по вложенной ссылке.
6 октября 2023 14:16, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество
Комитет государственных доходов предупредил казахстанцев о спам-рассылке, в которой говорится о якобы изменении процедуры ЭЦП, передает Sputnik.
«Обращаем ваше внимание, что в настоящее время от имени налоговых органов на электронную почту поступает SPAM-рассылка с различных адресов об „изменении процедуры ЭЦП“. Данное сообщение не соответствует действительности и не имеет отношения к органам государственных доходов», — заявили в КГД.
В комитете предостерегают получателей подобной рассылки и просят не переходить по вложенной ссылке.