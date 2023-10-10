Использование передовых цифровых технологий и Интернета вещей задает новое направление развития интеллектуальной собственности

Об этом заявил директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов.

Он выступил на пленарном заседании XI Международного форума «Антиконтрафакт-2023» 6 октября в Санкт-Петербурге. По словам Ернара Бакенова, использование передовых цифровых технологий и развитие Интернета вещей задает новое направление развития интеллектуальной собственности в мире. Интернет вещей формирует практически неизмеримые массивы информации.

«Использование значительной части больших данных выходит за пределы существующих в странах ЕАЭС систем охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, — отметил спикер. Он напомнил, что не урегулированными остаются вопросы владения и распоряжения такими данными, а также безопасности персональных данных. При этом владельцы больших данных получают значительные конкурентные преимущества и экономические выгоды.

Ернар Бакенов выразил уверенность, что не только знания и доступ к информации, но и креативность производят новую добавленную стоимость и становятся одними из ключевых факторов экономического роста: «Ядром такой модели развития выступают творческие индустрии — динамично развивающийся сектор инновационной экономики, доля товаров и услуг которого в ВВП развитых стран достигает 15%. Развитие творческих индустрий приведет к долгосрочным финансовым преимуществам, откроет новые возможности для ведения хозяйственной деятельности и трудоустройства, обеспечит устойчивое экономическое развитие государств ЕАЭС. Именно поэтому нашим странам важно принимать меры по поддержке и защите креативных индустрий».

Среди важных экономических тенденций спикер назвал бурное развитие электронной розничной торговли. В 2022 году мировые онлайн-продажи составили 19% глобального розничного рынка и в денежном выражении превысили цифру в 5,5 трлн долларов. По прогнозам экспертов предполагается, что доля e-commerce в 2027 году составит 25% мировой торговли или 9,1 трлн долларов.

«В странах ЕАЭС электронная торговля также активно развивается. Темпы ее роста превышают мировые, наибольший рост в 2022 году зафиксирован на уровне 30% в Республике Казахстан и Российской Федерации по данным национальных экспертных агентств», — отметил Ернар Бакенов.

Он рассказал, что Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами в настоящее время работает над внедрением специализированного регулирования рынка товаров электронной торговли в рамках ЕАЭС. Эта работа направлена на обеспечение прав и соблюдение законных интересов участников электронной торговли, а также определение правил взаимодействия между ними. Вносятся поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, ведется работа в сфере технического регулирования, налогообложения. Кроме того, на площадке ЕАЭС продолжается работа по выработке согласованных подходов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в интернете.

Ернар Бакенов отметил, что при формировании регулирования Комиссия исходит из принципа минимизации необоснованных барьеров для предпринимательской деятельности. Это является одной из приоритетных задач ЕЭК наравне с широким вовлечением бизнеса в формирование нормативного регулирования.

«Доля учета предложений бизнеса, поступающих в рамках процедуры ОРВ проектов решений ЕЭК, за последние три года составила 64%. Эта цифра свидетельствует о высоком уровне „регуляторной гибкости“ Комиссии и ее готовности прислушиваться к мнению деловых кругов», — констатировал Ернар Бакенов.

Среди отдельных задач Комиссии отмечено также обеспечение законных интересов потребителей. В этих целях ЕЭК ведет работу сразу по нескольким направлениям: маркировка и прослеживаемость товаров в рамках ЕАЭС; реализация принципа равной защиты прав потребителей; применение технических регламентов Союза; формирование общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий.

«Все эти мероприятия направлены на сокращение административных барьеров, повышение открытости информации о товарах и способах их перемещения, улучшение бизнес-климата государств-членов, а также получение дополнительных возможностей для оптимизации логистических и маркетинговых расходов бизнеса», — подчеркнул директор Департамента ЕЭК.

Он озвучил результаты правоприменительной практики стран ЕАЭС по защите прав интеллектуальной собственности за 2022 год. В прошлом году количество нарушений в сфере интеллектуальной собственности составило более шести тысяч случаев, из которых выявлено 1 208 уголовных преступлений и почти пять тысяч административных правонарушений. Объем выявленных в ЕАЭС контрафактных товаров в 2022 году составил около 8,7 млн единиц. Лидирующие позиции по контрафактности в странах ЕАЭС занимают одежда и обувь, игры и игрушки, автомобильные запчасти, печатная и фармацевтическая продукция.