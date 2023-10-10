Первостепенная задача – добиться проведения уплаты налогов в один клик

Вице-министр финансов РК рассказал о технологиях, которые будут применяться в ведомстве.

Первостепенная задача, стоящая перед налоговыми органами, добиться того, чтобы налоги можно было платить в один клик. Об этом заявил Ержан Биржанов, вице-министр финансов Казахстана на ХXX заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ, передает Sputnik.

«Заполняем за налогоплательщика, получаем подтверждение о правильности — и проводится оплата в онлайн-режиме. В дальнейшей перспективе мы хотим, чтобы уплата налогов была даже без клика, по умолчанию. К этому мы будем стремиться», — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в 2024 году планируется перейти на новые модифицированные информсистемы, расширить использование искусственного интеллекта, по государственным услугам полностью перейти на сервисную модель. Это позволит упростить процедуру налогообложения, соответственно повысить добровольность исполнения обязательств, тем самым увеличить поступления в бюджет.

Также участники заседания обсудили вопросы использования цифровых решений, методов анализа большого массива данных для повышения эффективности налогового администрирования и развития кадрового потенциала.