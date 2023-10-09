Казахстан готовит проект Digital Nomad Visa

Визу цифрового кочевника смогут получить иностранные IT-специалисты, имеющие трудовой договор с зарубежной компанией.

Казахстан планирует довести экспорт цифровых продуктов и услуг до 1 млрд долларов к 2026 году. Разрабатываются меры для стимулирования внедрения отечественных IT-продуктов и привлечения специалистов IT-сферы. Министерство иностранных дел РК внесет изменения в законодательство, направленные на введение нового вида виз для иностранных IT-специалистов, так называемых «цифровых кочевников». В соответствующие правила оформления приглашений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Казахстан будет добавлена специальная категория — «Лица, обладающие востребованными профессиями».

Digital Nomad Visa направлена на привлечение международных специалистов и обогащение кадрового потенциала страны. Это также позволит стимулировать возвращение казахстанских эмигрантов, особенно высококвалифицированных специалистов, обладающих ценными навыками в областях науки, образования, здравоохранения, промышленности, IT, спорта, культуры и других сферах.

Согласно действующему законодательству, гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для долгосрочного проживания в Казахстане требуется разрешение на временное проживание, которое выдается на основе трудового договора с казахстанской компанией. Однако это условие оказалось ограничением для «цифровых кочевников», которые предпочитают удаленную работу на территории другой страны, сохраняя Казахстан как место проживания. Получить Digital Nomad Visa смогут IT-специалисты с доходом свыше двух тысяч евро в месяц и медицинской страховкой, действующей на территории РК. Виза будет выдаваться на один год, заявителя освободят от уплаты налогов.