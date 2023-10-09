vivo запускает V29 5G в Казахстане

Новинка получила интеллектуальную световую подсветку Aura Light и ультрасовременный эстетичный дизайн.

9 октября компания vivo представила vivo V29 5G, который органично сочетает в себе красоту и инновации, демонстрируя как эстетическую элегантность, так и передовые функции. Благодаря потрясающей цветовой гамме и ультратонкому профилю телефон представляет собой визуальное наслаждение, которое завораживает с первого взгляда.

Съемка портретов студийного уровня

Смартфоны vivo продолжают расширять границы портретной съемки с помощью революционной камеры Smart Aura Light Portrait V29 5G. Функция Smart Aura Light Portrait выводит портретную съемку на уровень студийного совершенства. Грамотно адаптируясь к окружающей обстановке, камера обеспечивает идеальный оттенок освещения для каждого снимка. Снимаете ли вы при дневном свете или в оживленной ночной жизни, V29 5G прекрасно гармонирует с окружающей средой, запечатлевая моменты во всей их красе.

Свет ауры стал не просто больше, он функциональнее. Благодаря инновационной технологии регулировки цветовой температуры Smart Aura Light Portrait может динамически реагировать на различные условия окружающей среды, передавая точный оттенок освещения и мощность, необходимые для каждого снимка.

Гладкий элегантный дизайн

Одной из ключевых особенностей vivo V29 5G является его потрясающий дизайн с изогнутым 3D-экраном диагональю 6,78 дюйма со сверхузкими рамками, устанавливающим новый стандарт для тонких и стильных смартфонов. AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц легко интегрируется с изогнутым экраном, а благодаря тонкому профилю 7,46 мм и легкому весу в 186 г его приятно держать в руках. Смартфон представлен в двух ярких цветовых вариантах Peak Blue и Nobel Black, символизирующими элегантность и утонченность.

Создание идеального свечения

Функция Smart Aura Light Portrait выводит портретную съемку на новые высоты, предлагая освещение студийного качества прямо у вас на ладони. Благодаря мощному процессору Snapdragon 778G V29 5G обеспечивает эффективную производительность и длительное время автономной работы. Если вы ищете смартфон, который отличается дизайном, возможностями камеры и производительностью, vivo V29 5G — идеальный выбор.

Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 4600 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 80 Вт, которая обеспечивает заряд до 50% всего за 18 минут.

Vivo V29 5G — это образец дизайна и производительности, обладающий множеством впечатляющих функций. В моделях серии vivo V29 применена инновационная технология трехмерных магнитных частиц, благодаря чему элегантный эстетический дизайн дополняется очаровательными текстурами. Изогнутый 3D-экран устройства органично сочетается с ультратонким корпусом, обеспечивая пользователям захватывающий визуальный опыт. V29 5G символизирует вершину стиля и изысканности в мире смартфонов.

А в период с 9 октября до 31 ноября покупатели смартфоны vivo V29 5G получат в подарок наушники и гарантию бесплатной замены дисплея на 6 месяцев.