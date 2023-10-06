Агрегаторы такси и их водители будут работать по новым правилам с 2025 года

Только соблюдение всех правил перевозки пассажиров, прописанных в казахстанском законодательстве, позволит водителям оказывать услуги такси

Всех водителей, работающих в Казахстане через агрегаторы Яндекс такси, inDriver и другие, заставят официально регистрироваться и оказывать услуги по правилам, утвержденным для официальных перевозчиков. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан Алибек Кениспаев отметил, что в настоящее время в стране перевозчики делятся на официальных и нелегальных. К последним относятся водители, пользующиеся популярными приложениями, передает Sputnik.

«Есть официальные перевозчики, которые на уведомительной основе у нас получают разрешения на осуществление перевозочной деятельности. Для них есть правила перевозки пассажиров, разработаны все требования, согласно которым они должны проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, проходить ежедневный технический осмотр транспорта, иметь соответствующую категорию права управления. Что касается нелегальных перевозчиков — это физические лица, на них, получается, эти требования не распространяются, потому что они не зарегистрированы, не состоят в реестре перевозчиков, получают заказы на этих платформах», — объясняет Алибек Кениспаев.

Как считают в МВД, отсутствие должного контроля за такими перевозчиками несет дополнительные угрозы безопасности жизни и здоровью клиентов. Именно поэтому в правительство внесли предложение о необходимости перевода нелегальных перевозчиков в регулятивную сферу. Такие поправки уже внесены в закон об автомобильном транспорте и должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

«Физические лица, которые получают заказы и регистрируются на этих платформах, будут приравнены к перевозчикам такси. И на них будут распространяться требования о прохождении предрейсового и послерейсового медосмотра и обязательного предрейсового технического осмотра», — отметил Кениспаев.

Обязанности по контролю за соблюдением и выполнением новых требований будут возложены непосредственно на компании-агрегаторы услуг перевозок. Тех, кто не захочет этого делать, будут попросту блокировать. Новые обязанности появятся и у водителей, которые работают через такие компании. Так, они будут обязаны подавать уведомления и на этой основе допускаться к работе.

«Будут вестись официальные реестры этих перевозчиков. Соответственно, интернет-агрегаторы должны будут провести интеграцию с реестром перевозчиков, и они будут официально знать тех перевозчиков, которые зарегистрированы в этом реестре. И, безусловно, эти заказы должны получать только те, кто есть в этом реестре», — отметил Алибек Кениспаев.

Также в единой информационной системе должны будут фиксироваться предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей, и ежедневных технический контроль перед выездом.

«Что касается самих предприятий, то у нас, в принципе, есть такая практика. Есть индивидуальные предприниматели в сфере перевозок. Они заключают договора с крупными автопарками и на их базе проходят ежедневный предрейсовый и технический осмотры», — заключил Кениспаев.

Он уточнил, что эти обязательства легко выполнимы и прежде всего преследуют желание обеспечить безопасность пассажиров.