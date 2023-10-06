Евразийскую электронную биржу труда разрабатывают в ЕАЭС

Инициатива принадлежит казахстанской стороне.

По инициативе Казахстана в ЕАЭС ведется работа по разработке Евразийской электронной биржи труда. В министерстве торговли и интеграции подчеркнули, что одной из основных целей Евразийского экономического союза является формирование свободного движения рабочей силы. Например, в текущем году подписано Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС. Документ позволяет не проводить отдельные процедуры признания документов об образовании в государстве трудоустройства, передает Sputnik.

«На сегодня количество трудоспособных граждан государств-членов ЕАЭС составляет 93 млн человек, для которых создаются равные условия для осуществления трудовой деятельности в любом из государств-членов ЕАЭС. Документы об образовании многих специальностей (кроме педагогического, юридического, медицинского и фармацевтического) взаимно признаются на территориях государств-членов ЕАЭС, тем самым освобождая трудовых мигрантов от прохождения долгой и затратной процедуры признания документов», — говорится в сообщении Минтруда.

Кроме того, уже работает унифицированная система поиска «Работа без границ», которая предоставляет доступ к информации о вакансиях.