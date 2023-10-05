Штрафы за утечку персональных данных казахстанцев могут вырасти в три раза

Граждан будут уведомлять об утечке их данных.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прошел обучающий семинар для журналистов по вопросам информационной безопасности. Спикерами воркшопа выступили Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Руслан Абдикаликов, председатель Комитета по информационной безопасности, Евгений Питолин, независимый эксперт в области кибербезопасности, IT и коммуникаций.

Участники семинара обсудили темы, связанные с кибербезопасностью, такие как защита персональных данных, обеспечение безопасности информационных систем и многое другое. Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с защитой информации в условиях постоянно меняющейся информационной среды.

«Мы предприняли шаги по улучшению законодательства в области усиления наказания за нарушение в сфере защиты персональных данных, путем внесения поправки в Кодекс административных правонарушений Республики Казахстан», — поделился Асхат Оразбек.

На сегодняшний день на рассмотрении Мажилиса Парламента Республики Казахстан находится законопроект, предусматривающий поправки по наделению уполномоченного органа функцией государственного контроля за соблюдением законодательства о персональных данных и их защите, а также поправки по внедрению механизма уведомления граждан при утечке их персональных данных.

«С учетом минимизации рисков утечки персональных данных нами ведутся работу по усилению ответственности за утечку персональных данных граждан. При утечке персональных данных планируется уведомлять граждан об этом посредством портала электронного правительства и SMS-оповещения 1414», — сообщил Руслан Абдикаликов.

Кроме того, ведутся работы по внесению поправок в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», которыми предусматривается:

1) увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сфере защиты персональных данных и электронной цифровой подписи до одного года со дня совершения;

2) увеличение до трех раз размеров административных штрафов за административные правонарушения в сфере защиты персональных данных.

На сегодняшний день, в соответствии со статьей 79 Кодекса об Административных правонарушениях, штраф за незаконный сбор и обработку персональных данных составляет 10-1000 МРП. По новому законопроекту он возрастет от 30 до 2000 МРП.