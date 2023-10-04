Глава государства посетил АО «Государственная техническая служба»

Президента проинформировали о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности Республики Казахстан.

Главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода. Доложено, что за девять месяцев текущего года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере. Он также дал ряд конкретных поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности.